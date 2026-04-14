Antalya'da motosiklet hırsızlığı kamerada

Antalya'nın Serik ilçesinde park halindeki elektrikli motosikletin çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Orta Mahalle'de bir vatandaş, büfeden alışveriş yaptığı sırada kaldırım önüne park ettiği motosikletin yerinde olmadığını fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, bir kadının elektrikli motosikleti ittirerek bölgeden uzaklaştırdığını tespit etti.

Esnaflardan Bülent Altıntaş gazetecilere yaptığı açıklamada, arkadaşlarıyla birlikte büfede bulunduğu sırada motosikletin çalındığını fark ettiklerini söyledi.

Olayın gündüz saatlerinde gerçekleşmesine şaşırdıklarını belirten Altıntaş, "Güpegündüz gerçekleşen bir hırsızlık olayı. Polis merkezine gidip şikayetçi olduk." ifadelerini kullandı.