Antalya'da Gidengelmez Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda Anne Ayı ve Yavruları Görüntülendi

Antalya'da Gidengelmez Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda, anne ayı ile 2 yavrusu dronla görüntülendi.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin Akseki'de Gidengelmez Yaban Hayatı Geliştirme Sahası içerisindeki koruma, kontrol ve yaban hayatı gözlem çalışması sırasında bir anne ayı, iki yavrusuyla görüntülendi. Bölgenin en zengin ve önemli yaban hayatına sahip sahalardan biri olan Gidengelmez Dağları'nın zirvesindeki kayalıklarda anne ayı ve yavruları, dronla kayıt altına alındı.

Antalya ve Konya illeri sınırlarındaki Gidengelmez Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nın toplam büyüklüğü, 16 bin 134 hektar. Konya'da kalan alanı 3 bin 104 hektar. 2005 yılında Yaban Hayatı Geliştirme Sahası olarak tescil edilen bölgede, 2019 envanterine göre 411 civarında yaban keçisinin yaşadığı tespit edildi. Antalya'da Akseki ilçesi sınırları içinde yer alan Gidengelmez Dağları esas alınarak düzenlenen bu saha, başta dağkeçisi, ayı, domuz, tavşan, tilki ve porsuk varlığına sahip. Gidengelmez Dağları'nın içine girilemez derecede sarp doğası, bu sahaya ayrı bir çekicilik kazandırıyor.