Haberler

Antalya'da "Geleneksel Ramazan Etkinlikleri" sürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Geleneksel Ramazan Etkinlikleri", kent sakinlerini bir araya getiriyor.

Antalya'da Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Geleneksel Ramazan Etkinlikleri", kent sakinlerini bir araya getiriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikler, konserler, tasavvuf müziği dinletileri ve kültürel programlarla devam ediyor.

Program kapsamında hafta sonu çocuklara yönelik orta oyunu, Hacivat-Karagöz ve sihirbaz gösterileri sahnelenirken, şarkıcı Aden Sayan da konser verdi.

Kültürel zenginliklerin ön plana çıktığı "Diyarbakır Gecesi"nde ise yöreye ait türküler seslendirildi.

Programda ayrıca halk oyunları gösterileri de izleyiciyle buluştu.

Etkinliklerin Ramazan boyunca düzenleneceği belirtildi.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Başını ezelim' dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başını ezelim" dediği tehlike
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü! Trump beklenen adımı attı

Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü! Trump beklenen adımı attı
Teravih namazı sırasında yaptıkları fark edilince camiden kovuldular

Teravih namazı sırasında yaptıkları fark edilince camiden kovuldular
Amerikalılar Adana'da inşa ediyor: Conoların mahallesinde sevinç var

Amerikalılar Adana'da inşa ediyor: Conoların mahallesinde sevinç var
Konya'yı karıştıran görüntü: Yol kenarında fuhuş pazarlığı mı yapılıyor?

Yer Konya, iddia vahim!
Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü! Trump beklenen adımı attı

Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü! Trump beklenen adımı attı
Türkiye'nin konuştuğu çocuk gürültüsü dehşetinde yeni gelişme! Bakan Gürlek olaya el attı

Türkiye'nin konuştuğu dehşete Bakan Gürlek el attı!
Mafya liderinin oğlunu kaçırdılar: İşte hayatı karşılığında istedikleri para

Babası ünlü bir mafya lideri! Tatilde hayatının şokunu yaşıyor