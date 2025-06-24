Antalya'da Gecekonduda Yangın: İki Ev Kül Oldu

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Antalya'nın Kepez ilçesinde bir gecekondunun bahçesindeki hurdalarda çıkan yangın, bitişikteki bir başka gecekonduya da sıçrayarak iki evin kül olmasına neden oldu. Yangının çıkış nedeni olarak güneşin yansıması düşünülüyor. Olayda can kaybı yaşanmazken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

ANTALYA'da gecekondunun bahçesinde bulunan hurdalarda çıkan yangında, 2 gecekondu küle döndü.

Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi 2594 Sokak'ta yer alan gecekondunun bahçesindeki hurdalarda, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Geri dönüşüm işiyle uğraşan ve ailesiyle dışarıda bulunan Rasim Ç.'ye ait evin bahçesindeki alevler hem eve hem de bitişiğindeki gecekonduya sıçradı. Alevler bir anda 2 gecekonduyu sardı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada mahalleliler içeride birilerinin olma ihtimaline karşı evleri kontrol etmeye çalıştı.

BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADIKLAR

Yangın sıçrayan evde bulunanlar komşuların yardımıyla kendilerini sokağa atarken, olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale etmeye başladı. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangın, itfaiye ekiplerinin 30 dakikalık çalışmasıyla söndürüldü. Kepez Belediyesi'ne ait su tankeri de itfaiye ekibine yardımda bulundu. Yangını haber alıp evine gelen Rasim Ç. ve ailesi, büyük üzüntü yaşadı.

'GÜNEŞİN YANSIMASINDAN ÇIKTIĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

Mahalleli Samet Dalkıran, "Yangın çıkınca kaçtık. Yangının nasıl çıktığını bilmiyorum. Alevleri görünce hemen koşarak içeride biri olup olmadığına baktık. Ondan sonra da itfaiyeyi çağırdık" dedi. Muhammet Burgucu ise "Hemen yangının olduğu yere koştum. Camı kırarak içeri baktım. İlk evde kimse yoktu. Sonra diğer eve gittim ve orada bir kız çocuğu vardı. Onu çıkardık. Olay güneşin yansımasından çıktı diye düşünüyorum. Evin bahçesinde aynalar ve camlar vardı, ondan kaynaklandığını düşünüyorum" diye konuştu. Yangına ilişkin incelemesi devam ediyor.

Haber- Kamera: Adem AKALAN/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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