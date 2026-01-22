Antalya'da gazi çocuklarından terör örgütü yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına tepki
Terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısını kınamak amacıyla Antalya'da gazi çocukları İstiklal Marşı okudu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olayı kınadı.
Terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının sınır hattında Türk bayrağına saldırısını kınamak için Antalya'da gazi çocukları tarafından İstiklal Marşı okundu.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Nusaybin-Kamışlı sınır hattında, YPG terör örgütü yandaşlarının şanlı bayrağımıza yönelik gerçekleştirdiği hain saldırıyı kınamak için Antalya'da yaşayan gazilerimizin kıymetli evlatları tarafından İstiklal Marşı'mız okundu."
