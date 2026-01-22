Haberler

Antalya'da gazi çocuklarından terör örgütü yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına tepki

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısını kınamak amacıyla Antalya'da gazi çocukları İstiklal Marşı okudu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olayı kınadı.

Terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının sınır hattında Türk bayrağına saldırısını kınamak için Antalya'da gazi çocukları tarafından İstiklal Marşı okundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Nusaybin-Kamışlı sınır hattında, YPG terör örgütü yandaşlarının şanlı bayrağımıza yönelik gerçekleştirdiği hain saldırıyı kınamak için Antalya'da yaşayan gazilerimizin kıymetli evlatları tarafından İstiklal Marşı'mız okundu."

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
Bedelli askerlik yerleri açıklandı

MSB uzun süredir beklenen listeyi açıkladı, e-Devlet çöktü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Diego Simeone'den Galatasaray'ın son anlarda yakaladığı pozisyonla ilgili itiraf

Diego Simeone: Galatasaray son pozisyonda...
Mourinho'dan gece yarısı bomba Rafa Silva açıklması

Mourinho'dan gece yarısı bomba Rafa Silva açıklması
Esnafın tavuk döner fiyatı ağızları açık bıraktı

Esnafın tavuk döner fiyatı ağızları açık bıraktı
İran, ilk kıtalararası balistik füze denemesini gerçekleştirdi

İlk kez denediler, Washington'a kadar ulaşabiliyor
Diego Simeone'den Galatasaray'ın son anlarda yakaladığı pozisyonla ilgili itiraf

Diego Simeone: Galatasaray son pozisyonda...
Gözaltına alınan fenomen Bilal Hancı'dan uyuşturucu itirafı

Gözaltına alınan fenomen Bilal Hancı'dan uyuşturucu itirafı
Şeyma Subaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takibe aldı

Şeyma Subaşı'dan çok konuşulacak hamle