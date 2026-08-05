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Antalya'da fuhuş operasyonunda 6 tutuklama

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Antalya'da düzenlenen fuhuş operasyonu kapsamında gözaltına alınan 12 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Antalya'da düzenlenen fuhuş operasyonu kapsamında gözaltına alınan 12 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, fuhuşa aracılık eden kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda S.A, C.T, S.S, G.Ü, D.Ö, K.B.K, E.B, C.S. ve E.G.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.A, C.T, D.Ö, K.B.K, E.B. ve E.G.T. tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan bu kapsamda gözaltına alınan 3 şüphelinin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
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