Antalya'da sis ve kuvvetli rüzgar
Antalya'da etkili olan kuvvetli rüzgar, sahil kesimlerinde dev dalgaların 25 metrelik falezlere çarpmasına neden oldu. Fırtına dolayısıyla tabelalar araçların üzerine devrildi, ancak can kaybı yaşanmadı. Ekipler, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.
DEV DALGALAR FALEZLERİ DÖVDÜ
Antalya'da kuvvetli rüzgar, özellikle denizde etkisini artırdı. Sahil kesimlerinde dev dalgalar 25 metrelik falezleri dövdü. Yat Limanı'ndaki teknelerini güvene almak isteyen tekne sahiplerinin, dev dalgalara karşı önlem aldığı görüldü.
TABELALAR ARAÇLARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ
Fırtına nedeniyle kent genelinde bazı bölgelerde tabelaların araçların üzerine devrildiği görüldü. Maddi hasarın oluştuğu olayda can kaybı yaşanmazken, ekipler risk oluşturan alanlarda önlem aldı. Yetkililer, kuvvetli rüzgar ve fırtına süresince vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.