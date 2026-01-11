Haberler

Serik'te kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili oluyor

Güncelleme:
Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan fırtına, ormanlık alanda bulunan bir çam ağacının devrilmesine neden oldu. Yolun bir kısmı ulaşıma kapanırken, istinat duvarında hasar meydana geldi. Belediye ekipleri, devrilen ağacı keserek temizlik çalışmalarına başladı.

Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle yola devrilen çam ağacı, istinat duvarında hasara neden oldu.

Belek Mahallesi Günübirlik Caddesi'ndeki ormanlık alanda bulunan çam ağaçlarından biri, kökünden sökülerek yola devrildi.

Yolun bir bölümünün ulaşıma kapanmasına neden olan çam ağacı, istinat duvarında hasara yol açtı.

Serik Belediyesi ekipleri, ağacı kesip kamyona yükleyerek, yolda temizlik çalışması yaptı.

