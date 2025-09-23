Antalya'da Falezlerden Denize Atlayan Gençler Kurtarıldı

Antalya'da girişin yasak olduğu falezlerden denize atlayan bir grup genç ekipler tarafından ikna edilip bölgeden uzaklaştırıldı.

Bahçelievler Mahallesi Atatürk Parkı'nda girişin yasak olduğu bölgeden geçerek yaklaşık 30 metrelik falezlere çıkan ve tehlikeli atlayışlar yapan grubu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekiplerce ikna edilen gençler sahile indi.

Sahilde bulunan polisler tarafından da uyarılan gençler bölgeden uzaklaştırıldı.