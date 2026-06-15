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Tayin tartışmasında eşi ve kayınpederini öldüren şüpheli tutuklandı

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Antalya'da tayin nedeniyle tartıştığı eşi ve kayınpederini pompalı tüfekle öldüren coğrafya öğretmeni Orhan Bulak, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

TUTUKLANDI

Antalya'da tayin nedeniyle tartıştığı din kültürü öğretmeni eşi Aslıhan Öztürk Bulak ile kayınpederi Cafer Tayyar Öztürk'ü pompalı tüfekle vurup öldüren coğrafya öğretmeni Orhan Bulak, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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