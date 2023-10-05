Antalya'da Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonunda 4 Kilo Esrar ve 1 Kilo 350 Gram Skunk Ele Geçirildi

Antalya'da özel harekat, deniz ve hava destekli 40 ekip 200 polisle düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarında 4 kilo esrar, 1 kilo 350 gram skunk maddesi, 200 gram metamfetamin, 100 adet uyuşturucu hap ile yüklü miktarda para ele geçirildi.

Antalya'da özel harekat, deniz ve hava destekli 40 ekip 200 polisle düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarında 4 kilo esrar, 1 kilo 350 gram skunk maddesi, 200 gram metamfetamin, 100 adet uyuşturucu hap ile yüklü miktarda para ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ile Alanya ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

3 özel harekat ekibi, 4 narkotik köpeği, 1 insansız hava aracı, 1 deniz unsuru, 1 helikopter olmak üzere toplam 40 ekip ve 200 polisin katılımı ile gerçekleşen operasyonlarda, 65 araç ile 224 sorgulandı, 19 araca cezai işlem uygulandı. Operasyonlar çerçevesinde 5 şahsa uyuşturucu madde ticaretinden, 7 şahsa uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılırken, 1 aranan şahıs ise yakalandı.

Her iki operasyonda yapılan aramalarda, 4 kilo esrar, 15 adet tabanca ve şarjör, 1 kilo 350 gram skunk, 200 gram metamfetamin/eroin, 100 adet uyuşturucu hap, 3 adet hassas terazi, yüklü miktarda para ele geçirildi. - ANTALYA