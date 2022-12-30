Antalya'da eniştesine kızan şahıs kardeşini rehin aldı

Antalya'da eniştesi Semih A. ile aralarında husumet bulunan U.Ç., kız kardeşi Kader A.'yı tabancayla rehin aldı. Teslim olmayı reddeden U.Ç. polis operasyonuyla etkisiz hale getirilirken, eniştesi Semih A., "Beni neden rehin almıyorsun. Kız kardeşine mi yetiyor gücün" sözleriyle tepki gösterdi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde gündüz saatlerinde rehine krizi yaşandı. U.Ç., aralarında husumet olan eniştesi Semih A.'nın evine geldi. Eniştesinin evde olmadığını gören ve bir süre bağıran U.Ç., kız kardeşi Kader A.'yı tabanca ile rehin aldı. Komşularının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ÖZEL HAREKAT OPERASYONUYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Polis ekipleri, U.Ç.'den tabancasını bırakıp, teslim olmasını istedi. Ancak eylemi bırakmayan U.Ç., etrafa tehditler savurdu. Bunun üzerine olay yerine Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri çağrıldı. Yaklaşık 1 saat sonra operasyon düzenleyen ekipler, U.Ç.'yi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, şüpheliye ait 9 milimetre çapında tabanca ele geçirildi.

"GÜCÜN YETİYORSA BENİ REHİN ALSANA"

Eşinin kayınbiraderi tarafından rehin alınmasına tepki gösteren Semih A., "Eve ben yokken gelip, neden kız kardeşini rehin alıyorsun. Gücün yetiyorsa beni rehin alsana. Gücün kadına mı yetiyor" dedi. Bir kargo şirketinde çalıştığı belirtilen U.Ç., Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.