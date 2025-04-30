Antalya'da 'En İyi Narkotik Polisi; Anne' Paneli Gerçekleştirildi

Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından "En İyi Narkotik Polisi; Anne" konulu panel gerçekleştirildi.

Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelde konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin, çocukları uyuşturucudan uzak tutmak için ellerinden gelen çalışmayı yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Bu konuda taviz vermeyeceklerini ve uyuşturucu belasının defi için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirten Şahin, "Emniyet, savcılıklarla kentin birçok noktasında destansı bir mücadele veriyor. Her köşede, her noktada zehir tacirlerine göz açtırmadan çalışıyorlar ve sonuçları Antalya özelinde son derece başarılı." dedi.

Aile ve arkadaş çevresinin bireyin uyuşturucuya bulaşmasında belirleyici olduğunu vurgulayan Şahin, bireyin dijital dünya ile daha da yalnızlaştığını ve aileden uzaklaştığını kaydetti.

Bazı televizyon, dizi platformlarındaki kişilerin rol model olmaya başladığını dile getiren Şahin, "Kimse bu bana gelmez, biz de böyle şeyler olmaz demesin. Çocuklarınızın her bir saatini kontrol edin, çok sıkı takip edin. Çocuklarımızı yanımızda tutmalıyız." diye konuştu.

İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ise günümüzde tüm dünyada büyük bir sorun haline gelen madde kullanımı ve bağımlılığının çok boyutlu bir sorun olduğunu kaydetti.

Konuyla ilgili tüm tarafların, paydaşların ve toplumun her kesiminin birliktelik ve destekle yürütmesi gereken bir süreç olduğunu dile getiren Arslan, "Uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesi için yapılan eğitimlerin, üretilen projelerin, alınan polisiye tedbirlerin ve operasyonların yürütülmesinde narkotik suçlarla mücadele birimlerimize çok önemli görevler düşmektedir." diye ifade etti.

Arslan, uyuşturucu ile mücadelede kolluk güçlerinin yanı sıra toplumun da bilinçlenmesinin önem arz ettiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından narkotik polisi Tugay Çevik ve bağımlılıktan kurtulan bireyler konuşma yaptı.

Programa Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yakup Kahveci, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, anneler ve vatandaşlar katıldı.