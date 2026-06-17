Antalya'da eğitim uçağı pist dışına çıktı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki Karain Havaalanı ve Eğitim Merkezi'nde eğitim uçuşu yapan uçak pist dışına çıktı. Türk Hava Kurumu'nda pilotaj eğitimi alan bir öğrenci tek başına yaptığı uçuş sonrasında sert iniş gerçekleştirdi. Pistten çıkan uçakta pilot adayı yara almadı. Hafif hasarlı uçak hangara çekildi.

Haber: İrem BAŞDAŞ/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı