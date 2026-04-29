Antalya'da ebe ile yıllar önce doğumunu yaptırdığı hemşire aynı hastanede görev yapıyor

Antalya'nın Elmalı ilçesinde ebelik yapan Hatice Demirtaş, yıllar önce doğumunu yaptırdığı 28 yaşındaki hemşire Bilgehan Kurt ile aynı hastanede mesai yapıyor.

Elmalı Devlet Hastanesinde uzun yıllardır ebelik yapan Demirtaş, yıllar önce dünyaya gelmesine yardımcı olduğu Kurt'un aynı hastanede hemşire olarak göreve başlamasından mutluluk duyuyor.

Hastanenin cerrahi servisinde sorumlu hemşire Kurt, Ebeler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte doğumuna yardımcı olan ebesi Hatice Demirtaş ile bir araya geldi. Hastanede gerçekleştirilen kutlama programında Demirtaş ve Kurt, pasta keserek Ebeler Haftasını kutladı.

Hatice Demirtaş, meslek hayatı boyunca çok sayıda doğuma eşlik ettiğini belirterek, doğumlarına yardımcı olduğu insanlarla tekrar karşılaşmanın kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Hemşire Bilgehan Kurt da aynı hastanede mesai arkadaşı olarak çalışmaya başladığı ebe Demirtaş'ın kendisi için kıymetli olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak
Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti

Konya-Fener maçında yaptığı şov pahalıya patladı

Nizamettin Kabaiş: Rojin'in oda arkadaşı bize ihanet etti, 4 kez ifade değiştirdi

Rojin'in babası "bize ihanet etti" deyip bir kişinin ismini verdi
Kazada hayatını kaybetti, karnındaki çocuğu ile toprağa verildi

Doğuma giderken hastane yolunda öldü! Karnında bebeğiyle defnedildi
Seyir halindeki otobüsün şoförü bayıldı! Dehşeti yaşayan çocuklar bakın ne yaptı

Şoför seyir halinde bayıldı! Dehşeti yaşayan çocuklar bakın ne yaptı
'El Jardinero' 100 asker, 6 helikopter ve 4 uçağın katıldığı operasyonla yakalandı

100 asker, 6 helikopter ve 4 uçağın katıldığı operasyonla yakalandı
TOKİ İstanbul kurasında '7 haneli numara' iddiasına Cumhurbaşkanlığından yanıt geldi

"7 haneli numara" iddiasına Cumhurbaşkanlığından yanıt geldi
Kazada hayatını kaybetti, karnındaki çocuğu ile toprağa verildi

Doğuma giderken hastane yolunda öldü! Karnında bebeğiyle defnedildi
Fatma Soydaş, 42 dakikada servet kazandı

Sadece 42 dakikada resmen servet kazandı
Futbolda devrim gibi karar! Ağzını kapatana kırmızı kart

Bu görüntüler tarih oluyor!