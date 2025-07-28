Antalya'da Düden Şelalesi'nde Denize Düşen Kişi İçin Arama Kurtarma Çalışması Başlatıldı

Antalya'da Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü noktadan bir kişinin denize düştüğü ihbarı üzerine bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde bulunan Aşağı Düden Şelalesi'nde bir kişinin korkulukların arkasına geçtiği ve şelalenin denize döküldüğü noktadan denize düştüğü yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine olay yerine AFAD Sualtı Arama ve Kurtarma, polis, sahil güvenlik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şelalenin denize döküldüğü alanda deniz polisi botu ve Sahil Güvenlik botu ile arama kurtarma çalışması yürütülürken, AFAD ekipleri dronla arama yapıyor.

Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.