Antalya'da drift yapan sürücüye 58 bin 217 lira ceza kesildi

Güncelleme:
Alanya'da drift yaptığı tespit edilen bir sürücüye 58 bin 217 lira ceza kesildi ve sürücü belgesine 2 ay süreyle el konuldu. Olay, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine ortaya çıktı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, drift yaptığı tespit edilen sürücüye 58 bin 217 lira ceza uygulandı.

Alanya Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı, Gökbel Yaylası'ndaki cami avlusunda bir aracın drift yapma anının sosyal medya hesaplarından paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede drift yaptığı belirlenen sürücüye 58 bin 217 lira ceza kesilirken, sürücü belgesine 2 ay süreyle el konuldu.

Öte yandan sürücünün drift yaptığı anlar dron kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Güncel


