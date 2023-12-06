Üye Girişi
Haberler

Antalya'da dövülen ve taksinin çarpması sonucu hayatını kaybeden Çağrı Aktaş davasında karar çıktı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Antalya'da geçen yıl yaşanan olayda dövülen ve taksinin çarpması sonucu hayatını kaybeden Çağrı Aktaş'ı darbettiği belirlenen şüphelilere hapis cezası verildi. Fatih Çelikkan 15 yıl, Cömer Yılmaz 12 yıl 6 ay, taksi şoförü H.Ü. ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ANTALYA'da dövüldükten sonra baygınlık geçirdiği yolda taksinin çarpması sonucu hayatını kaybeden Çağrı Aktaş'ı (30) kaza öncesi darbettiği belirlenen Fatih Çelikkan 15 yıl, Cömer Yılmaz 12 yıl 6 ay, taksi şoförü H.Ü. ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kaza, geçen yıl 29 Eylül'de saat 03.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesi'nde meydana geldi. Akan trafikte yol ortasında yürüyen ve araçların önüne atlayan Çağrı Aktaş, otomobillerden inen 2'si kadın 5 kişiyle tartıştı. Dövülen Aktaş, yol ortasında bayıldı. Kısa süre sonra yoldan geçen H.Ü.'nün kullandığı 07 T 4507 plakalı taksi, Aktaş'a çarptı. İhbarla kaza yerine sevk edilen sağlık ekibi, Aktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. H.Ü. gözaltına alınırken, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, Aktaş'ı darbeden şüphelileri belirledi. Olayla ilgili 2'si kadın 5 kişi yakalandı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, TAKSİ ŞOFÖRÜ SERBEST

Soruşturmada Aktaş'ı darbedenlerin Fatih Çelikkan ile Cömert Yılmaz olduğu tespit edildi. Diğer 3 şüpheli ise serbest bırakıldı. Fatih Çelikkan, Cömert Yılmaz ve taksi şoförü H.Ü., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çelikkan ve Yılmaz tutuklandı, H.Ü. ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İddianamede, Fatih Çelikkan ve Cömert Yılmaz'ın 18'er yıla kadar hapsi istendi. Tutuksuz sanık taksi şoförü H.Ü.'nün ise 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

SANIKLAR SON KEZ HAKİM KARŞISINDA

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Fatih Çelikkan ve Cömert Yılmaz, şikayetçiler ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık H.Ü. duruşmaya katılmadı. Duruşmada söz alan Fatih Çelikkan, arka koltukta oturan eşine saldırılması nedeniyle böyle bir olayın yaşandığını belirterek, tahliyesini talep etti. Cömert Yılmaz ise yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu anlatıp, tahliyesini istediğini söyledi. Mahkeme heyeti, Fatih Çelikkan ve Cömert Yılmaz'ı 15'er yıl hapse mahkum etti. Yılmaz'ın cezası, 'haksız tahrik' hükümleri uygulanarak 12 yıl 6 aya düşürüldü. H.Ü. ise 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. H.Ü. hakkındaki cezanın hükmünün açıklanması geri bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Antalya Fatih Mahkeme Tutuklama Ceza Adliye Suç Kaza Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Türkiye enflasyon ne zaman düşecek? Enflasyon 2024'de ne olacak, ne kadar artacak? Enflasyon ne zaman tek haneye düşecek? Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? ZTK maçları nereden izlenir? Mesut Yar Sözcü Tv'den neden ayrıldı? Sabahın Sözcüsü Mesut Yar yok mu, neden yok? Mesut Yar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mesut Yar hangi partiden aday ve nereye aday oldu? Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçı ne zaman? Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? SINIF ANNESİ UYGULAMASI KALDIRILDI MI? Okullarda 'Sınıf Annesi' yasaklandı mı, neden kaldırılıyor? MEB 'Sınıf Annesi' açıklaması nedir? Kuruluş Osman YENİ BÖLÜM (139. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Şahane Hayatım YENİ BÖLÜM (6. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Şahane Hayatım yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Seçil Erzan'ın maaşı ne kadar, kaç TL? Seçil Erzan kaç para maaş alıyor? Benim Güzel Ailem 22. BÖLÜM ne zaman? Benim Güzel Ailem yeni bölüm (Final) ne zaman, fragman yayınlandı mı, yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var Mandıracı Amca iflas mı etti? Mandıracı Amca kapandı mı, neden kapandı? THY, Avustralya uçuşları ne zaman başlayacak, direkt uçuş var mı? Margot Robbie, THY'nin reklam yüzü oldu mu? Beylerbeyi Sarayı hangi günler açık? Beylerbeyi Sarayı giriş ücreti! Beylerbeyi Sarayı ne zaman yapıldı? Dolmabahçe Sarayı hangi günler açık? Dolmabahçe Sarayı giriş ücreti ne kadar? Motorine indirim var mı? Motorine indirim gelecek mi, ne kadar gelecek? 6 Aralık güncel Motorin ve akaryakıt fiyatları!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title