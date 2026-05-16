Antalya Doğal Yaşam Parkı'nın yeni üyesi lemur 'Zabumafu' ziyaretçilerle buluştu

Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda dünyaya gelen lemur "Zabumafu", ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, doğum ve bakım süreci park yetkililerince yürütülen lemur yavrusu, bir süre annesiyle gözlem altında tutuldu.

Yaşam alanına uyum sağlamaya başlayan ve henüz annesinin kucağından ayrılmayan minik lemura, "Zabumafu" ismi verildi. Zabumafu'nun ailesiyle yaşadığı anlar özellikle çocukların ilgisini çekiyor.

Grup halinde dolaşıp zaman zaman güneşlenen ve oyun oynayan diğer lemurlar da ziyaretçilere keyifli anlar yaşatıyor.

Sağlık durumları iyi olan lemurların bakım süreçleri titizlikle yürütülüyor.