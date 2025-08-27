Antalya'da Devrilen Traktörün Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Antalya'nın Serik ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 70 yaşındaki sürücü Mehmet Çayaksu yaşamını yitirdi. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Mehmet Çayaksu (70) idaresindeki 07 YAL 61 plakalı traktör, Kırbaş Mahallesi Hatıplar mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, traktörün altında kalan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücünün cesedi, traktörün altından çıkarılarak Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
