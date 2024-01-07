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Antalya'da Dev Dalgalara Aldırış Etmeyenler

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Antalya'da yaşanan fırtına ve sağanak yağmur sonucu oluşan dev dalgaları fotoğraflayan vatandaşlar ve turistler, o anları özçekim yaparak kaydetti.

DEV DALGALARLA ÇEKTİLER

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün fırtına ve yağmur uyarısı verdiği Antalya'da gece saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan sağanak ve fırtına, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Öğle saatlerinden itibaren, saatteki hızı 60 kilometreye ulaşan rüzgar etkisini gösterirken, Konyaaltı Sahili'nde büyük dalgalar oluştu. Dev dalgalara ve şiddetli rüzgara aldırış etmeyen vatandaşlar ve turistler, o anları fotoğrafladı. Vatandaşlar dev dalgaları fotoğraflarken, bazı vatandaşlar ve turistler özçekim yaptı.

Tunahan KIR/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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