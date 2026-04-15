Antalya'da evin deposu yandı

Güncelleme:
Antalya'nın Kepez ilçesinde bir evin bahçesindeki depoda çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangında depo kullanılamaz hale geldi, ancak can kaybı yaşanmadı.

Yangın, dün saat 20.30 sıralarında Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi 5160 sokakta bulunan tek katlı müstakil evin deposunda çıktı. Mustafa isimli ev sahibi, evinin bahçesinden gelen yanık kokusunu fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, bahçedeki depoda çıkan yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangın, çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Yangının çıktığı depoda odun, kömür ve kullanılmayan bazı ev eşyalarının bulunduğu öğrenildi. Yangın nedeniyle depoda maddi hasar oluşurken, olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bakan Uraloğlu: Hürmüz Boğazı'ndaki 3 Türk gemisini çıkardık

Hürmüz Boğazı'ndaki Türk gemilerinden beklenen haber geldi

Haberler.com
500

Gülistan Doku'nun avukatı: Dosyadaki üst düzey kamu görevlisi...

Gülistan Doku dosyasında "üst düzey kamu görevlisinin" ismi açıklandı
Hasan Can Kaya nişan iddialarına açıklık getirdi

Nişan sanıldı, gerçek başka çıktı
Trump: Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız

"Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız"
Elif Karaarslan’ın ifadesi ortaya çıktı! Müstehcenlik sözleri şoke etti

Eski hakemin ifadesi ortaya çıktı! Müstehcenlik sözleri şoke etti
Gülistan Doku'nun avukatı: Dosyadaki üst düzey kamu görevlisi...

Gülistan Doku dosyasında "üst düzey kamu görevlisinin" ismi açıklandı
Talihsiz olay! 23 yaşındaki genç evinde hayatını kaybetti

Talihsiz olay! 23 yaşındaki genç evinde hayatını kaybetti
Yeşilçam’ın ‘Bayan Bacak’ı Serpil Örümcer’den yardım çığlığı: Zamanım çok az

Yeşilçam’ın ‘Bayan Bacak’ından yardım çığlığı