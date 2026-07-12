Antalya'da Depo Yangını Kontrol Altına Alındı

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir depoda çıkıp, yanındaki 3 depo ile bir eve sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmasına başladı.

Yanan evin sahibi Baki Ören, "Evin önünde oturuyorduk. Ev yanıyordu, direkt koştum. Mobilya fabrikası var şu tarafta, yana yana böyle geldi. Ben hemen itfaiyeyi aradım. Başta tamirci, ikinci orası, orası da tamirci. Yandaki mobilya tamircisi yana yana buraya kadar geldi. Patlamalar oldu" dedi. Yangın söndürme çalışmalarına katılan Ferhat Sayıner ise "İlk başta şu taraftan geliyorduk. Arkadaşımızın evinin yandığını gördük. Geldik arkadaşlarımızın annesini, nenesini kurtardık. İtfaiyeyi aradık. Alev eve sıçrayacaktı son anda kurtardık" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı