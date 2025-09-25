Antalya'da Çöp Ev Temizlendi

ANTALYA'da mahalle sakinlerinin şikayeti ve önceki üç ihtarnameye rağmen temizlenmeyen çöp ev, Kepez Belediyesi Çevre Sağlığı Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı çalışma sonucu temizlendi. İki kamyon dolusu atık çıkarılarak sokaklar hijyenik hale getirildi.

Beşkonaklılar Mahallesi 4409 Sokak'ta uzun süredir sorun yaratan çöp ev, mahalle sakinlerinin şikayeti ve daha önce gönderilen üç ihtarnameye rağmen temizlenmemesi üzerine Kepez Belediyesi ekipleri tarafından müdahale edildi. Temizlik çalışmalarında Kepez Belediyesi Çevre Sağlığı Müdürlüğü ekipleri, zabıta ekipleri ve kolluk kuvvetleri de görev aldı. Çalışmalar sonucunda iki kamyon dolusu atık çıkarıldı ve sokaklar hijyenik hale getirildi. Kepez Belediyesi, ilçede benzer atık ve çöp sorunlarının önüne geçmek ve mahallelerde hijyeni sağlamak amacıyla düzenli temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Haber- Kamera: ANTALYA,