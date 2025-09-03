Antalya'da Çoban Haritası Projesi ile Çobana Destek

Antalya Büyükşehir Belediyesi, "Çoban Haritası Projesi" kapsamında Konyaaltı ilçesinde çobanlara desteklerini sürdürdü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, projeyle, çobanlar yerinde ziyaret edilerek harita mühendisleri tarafından kayıt altına alınıyor.

Mera ve yaylakları kullanan çobanlarla yapılan anket çalışmalarıyla ihtiyaçları belirlenerek doğru desteklemelerin yapılması için bilgi toplanıyor.

Ayrıca proje kapsamında, veterinerlik hizmeti ve mineral taşı desteği sağlanıyor.

Ziraat Mühendisi Erdost Eroğlu, Korkuteli ve Elmalı ilçelerinin ardından çoban haritası çalışmalarının Konyaaltı'nda devam ettiğini belirtti.

Proje kapsamında Konyaaltı'nda 10 mahallede 100 çobana ulaştıklarını belirten Eroğlu, "Büyükşehir Belediyesi olarak çobanlarımızı desteklemeye ve çalışmalarımızı diğer ilçelere taşımaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Projeyle Antalya genelinde çobanlık mesleğinin sürdürülebilirliği, tarımda yerelden kalkınmanın desteklenmesi, şehirlere göçün önlenmesi ve tüketicinin sağlıklı gıdayla buluşturulması amaçlanıyor.