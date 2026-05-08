Uluslararası seviyede aranan cinayet zanlısı Antalya'da düzenlenen operasyonla yakalandı

Uluslararası seviyede "cinayet" suçundan aranan şüpheli Tunahan Çetkin, Antalya'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatıyla (MİT) yaptığı koordineli çalışmada difüzyon mesajıyla aranan cinayet şüphelisinin Antalya'da olduğunu tespit etti.

Antalya Emniyet Müdürlüğünün desteğiyle Alanya'da belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, uluslararası seviyede aranan, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından da kaydı bulunan Çetkin'i yakaladı.

Zanlıya yönelik yapılan araştırmalarda mesajlaşma uygulaması üzerinden eylem hazırlıkları yaptığı, ?İnterpol-Europol tarafından yayınlanan en çok arananlar listesinin başında yer aldığı belirlendi.

Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.