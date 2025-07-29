Antalya'da Çiğ Kadayıf Dağıtan Şoför Koltuğunda Ölü Bulundu

ANTALYA'da otomobiliyle çiğ kadayıf dağıtımı yapan Mustafa Sarıca (61), şoför koltuğunda ölü bulundu.

Olay, saat 08.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi Gazi Bulvarı Yan yol üzerinde meydana geldi. Çiğ kadayıf dağıtımı yapan Mustafa Sarıca, adreste aracını park ettikten sonra fenalaştı. Otomobilde yalnız olan Sarıca'yı, yoldan geçenler hareketsiz şekilde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekibi, şoför koltuğunda emniyet kemeri bağlı Sarıca'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ölümün şüpheli bulunması üzerine adrede Olay Yeri İnceleme Ekibi, Cinayet Büro Amirliği ve Muratpaşa Suç ve Araştırma ekipleri sevk edildi. Durumu haber alarak gelen Mustafa Sarıca'nın yakınları büyük üzüntü yaşadı. Ekiplerin incelemesinin arından cenaze otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Sarıca'nın kalp krizi geçirdiği ve hayatını kaybettiği üzerine duruluyor. Sarıca'nın yaklaşık 4-5 ay önce kadar kalp krizi geçirdiği ve anjiyo olduğu öğrenildi.