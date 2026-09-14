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Antalya'da cezaevinin otoparkındaki araçtan hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Antalya'da cezaevinin otoparkındaki araçtan hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı
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Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki cezaevi otoparkındaki araçtan hırsızlık olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki cezaevi otoparkındaki araçtan hırsızlık olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Döşemealtı Cezaevi otoparkında araçtan hırsızlık olayının ardından çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, Manavgat ilçesinde olduklarını belirledikleri 4 şüpheliyi, düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

Şüphelilerden T.A'nın dört ayrı hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ve yakalandığı sırada başkasına ait kimlik bilgilerini kullandığı belirlendi. B.A'nın da hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi.

Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, hırsızlık olaylarında kullanıldığı değerlendirilen çeşitli aletler ile araçtan çaldıkları değerlendirilen altın kolye, eldiven, güneş gözlüğü, çanta, bir miktar para başta olmak üzere bazı malzemeler ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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