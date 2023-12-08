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Antalya'da çeşitli suçlardan aranan zanlı tutuklandı

8 Aralık 2023 16:04 Son Güncelleme: 16:06 Abone Ol

Antalya'da Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 53 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir zanlı yakalandı. Zanlı, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.