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Antalya'da çeşitli suçlardan aranan zanlı tutuklandı

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Antalya'da Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 53 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir zanlı yakalandı. Zanlı, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'da çeşitli suçlardan aranan zanlı tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilere yönelik kent genelinde çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi.

Denetimlerde, hakkında 53 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.H. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Aranan Şahıslar Büro Amirliği Asayiş Şube Müdürlüğü Antalya Tutuklama Cezaevi Adliye Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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