Serik'te çatlaklı binada dördüncü keşif yapıldı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde 3 katlı binada oluşan çatlaklar sonrası apartman sakinlerinin müteahhidin binayı usüle uygun yapmadığı gerekçesiyle açtığı davada mahkeme heyetinin tayin ettiği bilirkişi ekibi dördüncü keşfini yaptı.

Kökez Mahallesi'nde 2019 yılında yapılan 3 katlı 9 daireden oluşan bina 2 yıl önce zemin ve birinci katlarda oluşan çatlaklar meydana geldi. Çatlaklar üzerine korku yaşayan bina sakinleri binanın usulüne uygun yapılmadığı için çatlakların meydana geldiğini iddia etti. Apartman sakinlerinin şikayeti üzerine AFAD ve belediye ekipleri binayı polis nezaretinde tedbir amaçlı mühürledi. İnceleme sonrası da binaya girişe izin verildi.

Apartman sakinleri Serik Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Ceza ve hukuk olmak üzere 2 dava açıldı. Yargı sürecinde 3 kez bilirkişi heyeti yaptı. 12 Aralık Cuman günü de hakim nezaretinde bilirkişi heyeti binada dördüncü keşfi gerçekleştirdi. Keşif esnasında polis önlem alırken, apartman sakinleri de bilirkişi heyetine eşlik etti. Keşif esnasında müteahhitle, bilirkişi heyeti ve bina sakinleri bir araya geldi. Apartman sakinlerinin açtığı dava sonrası 2 Şubat 2026'da duruşma yapılacak. Apartman sakinlerinden Fatma Sümer, Burada oğlum ve ailesi de yaşıyor. Her gün biz burada ölümle karşılaşıyoruz. Ölüm tehlikesiyle yatamıyoruz. Burada torunlarım var. İçeriye giriyorum ama çaresizlikten korkarak, giriyorum. Depremde çok korktuk. Sürekli korku yaşıyoruz. Sorunun bir an önce çözülmeli dedi.