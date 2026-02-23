Haberler

Antalya'da "Çalışma Hayatında Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Eğitimi" düzenlendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen eğitimde, şiddet ve tacizin önlenmesi hedefleniyor. Eğitim, kadın dostu bir kent anlayışını destekleyen bir adım olarak öne çıkıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu işbirliğiyle "Çalışma Hayatında Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Eğitimi" gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ILO C190 sayılı sözleşme kapsamındaki eğitim, belediyenin hizmet binasında düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Büşra Özdemir, etkinlikte yaptığı konuşmada, eğitimin sadece bilgilendirme değil, kurumsal dönüşümün de önemli bir adımı olduğunu belirtti.

"Kadın dostu kent" anlayışını bir proje olarak değil, yönetim modeli olarak benimsediklerini anlatan Özdemir, "Kadınların, güvenle yaşayabildiği, ekonomik hayata katılabildiği, karar mekanizmalarında yer alabildiği, şiddetten uzak bir yaşam sürdürebildiği bir kent için çalışıyoruz." ifadesini kullandı."

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü de eğitimin önemli olduğunu belirterek, bu çalışmayı tüm belediyelerde yaygınlaştırmak istediklerini bildirdi.

