Antalya'da Boşanma Aşamasındaki Eşini Bıçakladı

Antalya'da Boşanma Aşamasındaki Eşini Bıçakladı
Alanya'da meydana gelen olayda, Rus uyruklu M.G., boşanma aşamasındaki eşi A.G.'yi tartışma sonrası bıçakla yaraladı. A.G., hastaneye kaldırıldı, M.G. ise gözaltına alındı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yaşayan Rusya uyruklu M.G., boşanma aşamasında olduğu aynı ülke vatandaşı eşi A.G.'yi site önünde bıçaklayarak yaraladı.

Olay, sabah saatlerinde Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede yerleşik yaşayan Rusya uyruklu M.G. ile boşanma aşamasında olduğu eşi A.G. arasında site önünde tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada M.G., elindeki bıçakla eşini yaraladı. İhbar sonrası bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan A.G.'ye ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralı kadının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Jandarma ekipleri, M.G.'yi suç aleti ile birlikte gözaltına aldı. Şüphelinin karakoldaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
