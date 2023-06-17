Antalya'da boş bir arazide 25 yaşında bir kadının cansız bedeni bulundu. Madde kullandığı ileri sürülen genç kadının cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Antalya'da boş arazide kadın cesedi bulundu

ANTALYA - Antalya'da boş bir arazide 25 yaşında bir kadının cansız bedeni bulundu.

Olay, saat 19.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Gebizli Mahallesi 1126 Sokak üzerindeki boş arazide meydana geldi. Arazide bir kadının hareketiz yattığını görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla birlikte belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekiplerinin de yönlendirildiği adreste hayatını kaybeden kişinin 25 yaşındaki Maya R.K. olduğunu belirledi.

Madde kullandığı ileri sürülen genç kadının cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.