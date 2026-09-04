Serik'te ev yangını hasara yol açtı

Antalya'nın Serik ilçesinde bir evde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Aşağı Kocayatak Mahallesi'nde Aydın Avcı'ya ait üç katlı apartmanın üçüncü katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri de ilaçlama motorlarıyla destek verdi. Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında evin iki odası tamamen zarar gördü.

Mahalle Muhtarı İsmail Karsavurdan, gazetecilere, yangını fark edince zaman kaybetmeden itfaiyeye haber verdiklerini söyledi.

Yangının büyümemesi için mahalle sakinlerinin de söndürme çalışmalarına katıldığını ifade eden Karsavurdan, "Yangın başladığında evde bir kadın ve küçük bir çocuk vardı, dumanları görünce evden çıktılar. Yangın söndürüldü ama evde önemli ölçüde hasar oluştu." dedi.

Kaynak: AA