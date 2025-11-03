Antalya'da Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

ANTALYA'da yolda yürüyüş yapan Ali Haydar Özyıldırım'ı (58) bıçaklayarak öldüren Sedat Demirören'in saldırı sonrası elindeki kanı parktaki çimlere sürdüğü anlar, kameralara yansıdı.

Olay, 1 Kasım'da saat 12.30 sıralarında Kepez ilçesi Ulus Mahallesi Gazi Bulvarı üzerindeki Fatih Sultan Mehmet Parkı'nda meydana geldi. Parktaki bankta içki içen Sedat Demirören, yolda yürüyüş yapan Ali Haydar Özyıldırım'ı göğsünden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekibi, bilinci kapalı olan Özyıldırım'ı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Ameliyat edilen Özyıldırım, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

TEK TEK KAMERALAR İNCELENDİ

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ve Kepez Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliği ekipleri, saldırı sonrası kaçan Sedat Demirören'i yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Ekipler, şüphelinin kaçış istikametindeki güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi. Ekipler, yerini belirledikleri Sedat Demirören'i yakaladı. Emniyete götürülen Sedat Demirören, işlemlerinin ardından dün çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

CENAZESİNİ YAKINLARI ALDI

Sedat Demirören'in kaçışı, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; Sedat Demirören'in elinde bıçakla rahat tavırla yürüdüğü, saldırının ardından elindeki kanı parkın çimlerine sildiği ve bir apartmanın demir kapısından atlayarak kaçtığı görüldü.

Antalya Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi tamamlanan Ali Haydar Özyıldırım'ın cenazesi, defnedilmek üzere yakınları tarafından alındı.