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Antalya'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Manavgat'ta çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybederken, diğer kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde arkadaşlar arasında çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Sorgun Mahallesi çevre yolu köprüsü yakınlarında, Mahmut E.Y. (22) ile arkadaşları Denizhan Deniz (23) ve Uygar Ö. (21) arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Mahmut E.Y, bıçakla Denizhan Deniz ve Uygar Ö'yü yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, Denizhan Deniz'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan Uygar Ö. ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli Mahmut E.Y'nin polise teslim olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Mustafa Taş - Güncel
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