Antalya'da trafikteki bayram yoğunluğu havadan denetlendi

Antalya Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı tatili süresince yerli turist yoğunluğunun beklendiği kentte helikopterle trafik denetimi yaparak kurallara uymayanları tespit ediyor.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram tatili süresince trafik yoğunluğunun artması öngörülen noktalardaki kontrollerini sıklaştırdı.

Kentin özellikle giriş noktalarında yapılan kontrollerde, trafik düzeni ve güvenliğine ilişkin denetim yapılıyor.

Karadan hız ihlali, şerit kullanımı, hatalı sollama, emniyet kemeri ve kask takmama gibi hususları kontrol eden ekiplere, havadan da helikopter eşlik ediyor.

Anadolu Ajansı (AA) ekibinin de emniyet müdürlüğüne ait helikopterden görüntülediği denetimlerde trafik timleri, kara yolları ile kontrol noktası oluşturulan bölgelerde uçuş gerçekleştirdi.

Zaman zaman alçak irtifada yapılan uçuşlarda yoğunluk olan yerlere takviye ekipler yönlendirildi.

Trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen sürücüler kara ekiplerine bildirildi, bu sürücülere ceza uygulandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Sedat Akyürek, AA muhabirine, Türkiye'de 2024 yılında trafik kazasında günde 17,4 kişi hayatını kaybederken, bu rakamın 2025 yılında 16,5'e düştüğünü belirtti.

Akyürek, 2030 yılında bu rakamı 7,5'e düşürmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, trafik polisinin asıl görevinin can kayıplarını en aza indirmek olduğunu kaydetti.

Bu kapsamda Antalya'da 7 gün 24 saat esasıyla görev yaptıklarını aktaran Akyürek, "Antalya'nın turizm şehri olması dolayısıyla bayramda trafik tedbirlerimizi artırdık. Havadan helikopter ve dronlarla denetim yapıyoruz. 107 ekip, 66 motosiklet timi olmak üzere 207 personelimiz sahada görev yapıyor." dedi.

"Ülkemizdeki trafik kazalarının yüzde 50'si hız sınırına uymamaktan kaynaklanıyor"

Yoğunluğun oluşabileceği bulvar, cadde ve kavşaklarda tedbirler aldıklarını anlatan Akyürek, "Özellikle sabah ve akşam saatlerinde tedbirlerimizi artırıyoruz. Çünkü ihlal ve ihmallerden dolayı trafik kazalarının meydana geldiğini biliyoruz. Sürücüler 'Bana bir şey olmaz.' diyor, ihmal ediyor. Trafik kurallarını da ihlal ettikleri için trafik kazaları oluşuyor. Ülkemizdeki trafik kazalarının yüzde 50'si hız sınırına uymamaktan kaynaklanıyor. Ortalama hızdaki 1 kilometrelik artış ölümlü ve yaralamalı kazaları yüzde 4 oranında artırıyor. 30 kilometreyle aracın çarptığı yayanın yaşama şansı yüzde 90 iken, 50 kilometreyle aracın çarptığı yayanın yaşama şansı ise yüzde 10'a düşüyor." diye konuştu.

Antalya'da 1 milyon 700 bin araç ile 570 bin motosiklet olduğu bilgisini veren Akyürek, "Antalya'da kişi başına 1,7 araç düşüyor. Türkiye ortalamasının çok üstünde. Her 2 ölümlü kazadan biri motosikletlilerin karıştığı kazalardan oluşuyor." ifadelerini kullandı.

Akyürek, sürücülerden yasal hız limitlerine dikkat etmelerini, takip mesafelerini korumalarını istedi.

Seyir halinde sürücülerin cep telefonu kullanmamaları, emniyet kemerini takmaları gerektiğini belirten Akyürek, "Ayrıca, alkollü şekilde direksiyon başına geçmemelerini istiyoruz. Amacımız ceza uygulamak değil. Olumsuz sürücü davranışlarını olumlu sürücü davranışlarına dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Bizim için önemli olan trafik kazalarının olmaması, can kaybının ya da yaralanmanın yaşanmaması." şeklinde konuştu.