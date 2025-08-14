Antalya'da Baraj Gölüne Atlayan Genç Boğuldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde baraj gölü üzerine kurulu bir restorandan suya atlayan 32 yaşındaki Tolga Demir, kaybolduktan sonra cansız bedeni bulundu. Olay yerinde 'Göle girmek tehlikelidir' yazılı uyarı tabelası bulunması dikkat çekti.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde baraj gölü üzerine kurulu restorandan suya atlayan Tolga Demir (32), boğuldu. Demir'in 'Göle girmek tehlikelidir' yazılı uyarı tabelasının bulunduğu noktanın birkaç metre ilerisinden suya balıklama atladığı anlar, kameraya yansıdı.

Olay, saat 08.30 sıralarında Manavgat'a bağlı Karavca Mahallesi'nde baraj gölü üzerinde bulunan restoranda meydana geldi. Restoranın korkuluklarına çıkan Tolga Demir, suya atladıktan bir süre sonra gözden kayboldu. İhbarla olay yerine, itfaiye, jandarma, sağlık ekipleri ile Side sualtı kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler, suda yaptıkları araştırmada Tolga Demir'in cansız bedenine ulaştı. İncelemenin ardından Tolga Demir'in cenazesi morga gönderildi.

Tolga Demir'in suya girdiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Tolga Demir'in önce kıyafetlerini çıkardığı ardından demir korkuluklar üzerinden balıklama suya atladığı anlar yer aldı.

Diğer yandan Tolga Demir'in suya girdiği noktada 'Göle girmek tehlikelidir' yazılı uyarı tabelasının bulunduğu görüldü.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
