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ANTALYA'da banyoda prizden duman çıktığını fark eden Ethem H. (52), çamaşır makinesini yerinden çekerek müdahale etmek istedi. Zeminin ıslak olması nedeniyle elektrik akımına kapılan Ethem H. ağır yaralandı. Yaklaşık yarım saat kalp masajı yapılan adam, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi 1550 sokak üzerinde bulunan 10 katlı apartmanın 1'inci katındaki dairede meydana geldi. Eşiyle birlikte yaşayan Ethem H., evinin banyosunda bulunan prizden duman çıktığını fark etti. Duruma müdahale etmek isteyen Ethem H., dumanın geldiği noktayı kontrol etmek amacıyla çamaşır makinesini yerinden çekmeye çalıştı. İddiaya göre, banyo zemininin ıslak olması nedeniyle elektrik akımına kapılan Ethem H., bir anda yere yığıldı.

EŞİ PANİKLE 112'Yİ ARADI

Eşinin elektrik akımına kapılarak yere yığıldığını gören kadın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, dairede güvenlik önlemleri alarak müdahalede bulundu. İtfaiye ekibi banyoyu ve daire içini kontrol ederken, sağlık ekibi de ağır yaralanan Ethem H.'ye müdahale etti.

YARIM SAAT KALP MASAJI YAPILDI

Sağlık ekibi, ağır yaralanan Ethem H.'yi hayata döndürmek için yoğun çaba sarf etti. Yaklaşık yarım saat kalp masajı yapılan Ethem H. ambulansa alınarak, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı