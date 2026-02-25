Haberler

Dalgakıranda düşüp beton bloklar arasına sıkışan balıkçı kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da balık tutmak için dalgakırana çıkan Atilla Toprak, ayağının kayması sonucu beton bloklar arasına sıkıştı. Yaklaşık 1 saat süren kurtarma çalışmaları sonucunda Toprak, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

ANTALYA'da balık tutmaya gittiği dalgakıranda ayağının kayması sonucu beton bloklar arasına sıkışan

Atilla Toprak (65) yaklaşık 1 saat süren çalışmayla kurtarıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Antalya Balıkçı Barınağı'nda meydana geldi. Komşusu Tarık Çetin ile balık tutmaya giden Atilla Toprak, dalgakıranı çevreleyen beton bloklar üzerine çıktı. Burada balık tutmaya çalışırken ayağı kayan Atilla Toprak düşerek, beton bloklar arasına sıkıştı. Durumu fark eden Tarık Çetin, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, kayalıklara sıkışan Toprak'ı bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saat süren kurtarma çalışmasının ardından çıkarılan Toprak, halat ve sedye yardımıyla yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki dalgakıranın üzerinden diğer tarafa geçirildi. Sağ bacağı ve kafasında ağrı hissettiğini belirten Toprak, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay anını anlatan Tarık Çetin, "Amcamızla balık tutmaya gelmiştik. Ben çantaları koyarken arkamdan geliyordu. Maalesef böyle bir talihsizlik oldu. Ayağı kaydı, düştü. 112'yi aradım, AFAD'ı aradım, sahil güvenliği aradım, gerekli yerleri aradım tek başıma. Maalesef böyle bir şey oldu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı

Düğmeye basıldı: İşte hakkında inceleme başlatılan 19 okul
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Takımın yarısı yok! İşte Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu

İşte Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu
Kış Olimpiyatları'na damga vuran isme yeni bir gelir kapısı daha açıldı

Dünyanın konuştuğu isme yeni bir gelir kapısı açıldı
16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı

16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı
6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Seyahat süresi 2 saate düşecek

6 ili bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Sadece 2 saat sürecek
Takımın yarısı yok! İşte Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu

İşte Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu
Şehit babaya son veda

Türkiye'nin yüreği yandı! Şehit babaya son veda
Kültür merkezi rant kapısı oldu! Parayı eksik veren Müjdat Gezen'i içeri almadılar

Parayı eksik veren Müjdat Gezen'i kültür merkezine sokmadılar