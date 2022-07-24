Antalya'da badem bahçesinde çıkan yangın söndürüldü Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan yangında 10 dönüm badem bahçesi zarar gördü. Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan yangında 10 dönüm badem bahçesi zarar gördü. Esentepe Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın badem ağaçlarının olduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere müdahale etti. Seralara ve muz bahçesine sıçramadan söndürülen yangında 10 dönüm badem bahçesi zarar gördü. Ekipler, yanan bahçede bir süre soğutma çalışması yaptı. AA / Yunus Uğur - Güncel Esentepe Gazipaşa Antalya Güncel Haberler

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