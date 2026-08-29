Servis Minibüsü Faciası: 1.5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde babasının kullandığı servis minibüsünün altında kalarak hayatını kaybeden 1,5 yaşındaki Yakup Emir Şahin'in cenazesi ailesine teslim edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik Mezarlıklar Müdürlüğü morgundan cenazeyi alan baba Levent ve anne Fatma Şahin, burada fenalık geçirdi.

Cenaze, toprağa verilmek üzere Gebiz Mahallesi Merkez Mezarlığı'na götürüldü.

Baba Levent Şahin, dün Gebiz Mahallesi'ndeki evinin önünde kullandığı servis minibüsüyle geri manevra yaptığı sırada aracın arkasında bulunan oğlu Yakup Emir'e çarpmıştı.

Yakınları tarafından Gebiz Acil Sağlık Merkezi'ne götürülen ağır yaralı çocuk, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA