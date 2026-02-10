Haberler

Antalya'da yaylada mahsur kalan 3 kişiye ekipler erzak yardımı ulaştırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İbradı ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle yaylada mahsur kalan 3 kişi ve 550 hayvana erzak ve yem ulaştırıldı. Ekipler, göletin su seviyesinin yükselmesi ve yolların kapanması sonucu harekete geçerek mahsur kalanlara yardım etti.

Antalya'nın İbradı ilçesinde ekipler, aşırı yağış nedeniyle yaylada mahsur kalan 3 kişi ve 550 hayvana botlarla erzak ve yem ulaştırdı.

Başlar Mahallesi Melik Yaylası'nda yağışlar sonrası göletin su seviyesinin yükselmesi ve yolların kapanması nedeniyle 1'i çoban, 3 kişi yaklaşık 450 küçükbaş ve 100 büyükbaş hayvanıyla mahsur kaldı.

İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Kurtarma Timi, asayiş ve AFAD ekipleri harekete geçti.

Botlara erzak ve yem yükleyen ekipler, göleti geçerek mahsur kalanlara ulaştı.

Ekiplerce erzak ve yemler sağlık durumları iyi olduğu belirlenen mahsur kalan kişilere teslim edildi.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel
Devlet hastanesinde rüşvet skandalı! 2 doktor gözaltına alındı

Devlet hastanesinde rüşvet skandalı! 2 doktor gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahmet Türk, verdiği bahşişin miktarıyla düğünün yıldızı oldu

Verdiği bahşişin miktarıyla düğünün yıldızı oldu
Tel Aviv ve Atina'nın uykularını kaçıran fotoğraf! Bölgede büyük panik hakim

2 ülkenin uykularını kaçıran fotoğraf! Panik gitgide büyüyor
Keçiören Belediye Başkanı Özarslan'ın Türkiye'yi utandıran görüntüleri yeniden gündemde

Herkesi utandıran görüntüleri yeniden gündem oldu
Uşak'ta kayıp çantayı yetkililere teslim etmeyen personelin işine son verildi

Temizlik görevlisi, bu görüntülerin ardından işten atıldı
Ahmet Türk, verdiği bahşişin miktarıyla düğünün yıldızı oldu

Verdiği bahşişin miktarıyla düğünün yıldızı oldu
İş insanı Kamil Yazıcı hayatını kaybetti

Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
ABD'nin petrol ablukası Küba'yı fena vurdu! Uçak seferleri durdu

Trump'ın ablukası ülkeyi fena vurdu! Uçuşlar yapılamıyor