Haberler

Antalya'da Asayiş ve Narkotik Uygulamaları Yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya Emniyet Müdürlüğü, asayiş ve narkotik suçları ile mücadele kapsamında geniş çaplı bir uygulama gerçekleştirdi. Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu'nun da katıldığı uygulamalarda birçok şüpheli kimlik kontrolü yapıldı ve aranan şahıslar yakalandı.

Antalya'da Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu'nun katılımıyla, asayiş ve narkotik uygulaması gerçekleştirildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğünce, suçla mücadele kapsamında faillerin tespiti ve yakalanması ile asayiş ve narkotik suçlarının önüne geçilmesi amacıyla gece yarısından sonra kent merkezi ve tarihi Kaleiçi'nde eş zamanlı uygulama yapıldı.

Uygulamaya, çok sayıda asayiş, narkotik, terör, kaçakçılık, motosikletli polis ve çevik kuvvet ekipleri katıldı.

Ekipler, şüpheli kişi ve araçlara yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı. Kimlik kontrolleri sırasında haklarında arama kararı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar geniş kapsamlı şekilde sürdürüldü. Ayrıca belirlenen noktalarda yaya devriyeleri artırılarak vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler üst seviyeye çıkarıldı.

Denetimlerin yapıldığı mahallelerde giriş çıkışlar tutulurken, şüpheli görülen araçların bagaj ve iç kısımlarında detaylı arama yapıldı. Durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü gerçekleştirildi. Çeşitli suçlardan aranması bulunan ve uyuşturucu etkisinde olduğu değerlendirilen bazı şüpheliler emniyete götürüldü. Ekiplerin denetimleri sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti.

Emniyet Müdürü Zaimoğlu denetimleri koordine etti

Uygulama noktalarını denetleyen Antalya Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, çalışmaları yerinde inceledi, Zeytinköy olarak bilinen Yeşildere Mahallesi'ndeki denetimleri koordine etti.

Kontrol noktalarında bekleyen polisler ve çarşı bekçilerinden bilgi alan Zaimoğlu, uygulama sonrasında vatandaşlar ve iş yeri sahipleriyle de sohbet etti.

Uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri, Müdür Zaimoğlu ve polis ekiplerine teşekkür etti.

Zaimoğlu, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya'nın huzur ve güvenliği için 7/24 uygulamaların devam ettiğini söyledi.

Antalya'yı Türkiye'nin en güvenli kenti yapmak için sürekli denetim yaptıklarını belirten Zaimoğlu, "Birinci önceliğimiz Antalya'yı turizmin başkenti olduğu gibi güvenliğin de başkenti yapmak. Bir tane suç işleyen kişi elini kolunu sallayıp Antalya'da dolaşamayacak." dedi.

Uyuşturucuyla anılan ve Zeytinköy olarak bilinen Yeşildere Mahallesinde devriye ve polis sayılarını artırdıklarını dile getiren Zaimoğlu, "Zeytinköy artık uyuşturucu ile anılmayacak, Antalya'nın en güvenli noktası olacak. Burada polis sayımızı ve polis noktalarımızı çoğalttık. Her köşede bekçilerimizin sayısını arttırmış durumdayız. Devriyelerimizi arttırmış durumdayız. Bu hafta 191 kullanıcıyı ve 17 ticaretini yapan şahsı aldık. Bunlardan 12 tanesi tutuklandı."

Zaimoğlu, kentte düzenli olarak operasyonların devam edeceğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Mustafa Yıldırım - Güncel
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu

Zirveye damga vuran an: Erdoğan konuşurken gelip uyardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
İş görüşmesine giden genç, teklif edilen maaşa isyan etti: Kanıma dokunuyor

İş görüşmesine giden genç, teklif edilen maaşa isyan etti
AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti

Canlı yayında olay sözler: CHP atalarımızı idam etti
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor

Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu

Kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
'Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin' diyerek CHP'den istifa etti

"Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin" diyerek istifa etti
Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu

Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu
Taraftarlar havalara uçacak! Lewandowski'den Fenerbahçe'ye ilk cevap geldi

Lewandowski'den Fenerbahçe'ye ilk cevap geldi
Eski Fenerbahçeliden çok konuşulacak itiraf: Kar maskesi takıp Trabzonspor maçlarına giderdim

Eski Fenerbahçeliden çok konuşulacak itiraf: Ben Trabzonsporluyum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.