Antalya'da Asayiş Uygulamaları: 1835 Şüpheli Yakalandı

Antalya'da polis ekiplerince, bir haftada yapılan çalışmalarda yakalanan 1835 şüpheliden 213'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kasten öldürme", "kasten yaralama", "yağma" ve "hırsızlık" suçları başta olmak üzere son bir haftada meydana gelen asayiş olaylarında şüphelilerin yakalanması için uygulama ve denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde, 239 bin 741 kişi sorgulandı, 547'si aranan kişi olmak üzere 1835 şüpheli yakalanarak, bunlardan 213'ü tutuklandı.

Geçici konaklama yeri ve kiralık araç firmalarına yönelik denetimlerde de iki işletmeye idari yaptırım uygulandı.

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu kapsamında yapılan denetimlerde ise 10 olayda 42 kişiye işlem yapıldı.

Kabahatler Kanunu kapsamında ise 179 şüpheliye idari para cezası uygulandı.

Öte yandan yapılan çalışmalarda 33 silah, 150 fişek ve 2 kesici alete el konuldu.