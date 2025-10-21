Antalya'da Asayiş Operasyonları: 1990 Gözaltı, 267 Tutuklama

Antalya'da son bir haftada polis ekipleri tarafından asayiş olayları nedeniyle gözaltına alınan 1990 kişiden 267'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla uygulama ve denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde, 263 bin 197 kişi sorgulandı, 637'si aranan kişi olmak üzere 1990 kişi gözaltına alınırken bunlardan 267'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

152 geçici konaklama yeri ile 87 kiralık araç firması kontrol edildi, 2 işletme ve 1 firmaya idari yaptırım uygulandı.

"Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçu kapsamında 5 olayda 21 şüpheliye işlem yapıldı.

"Kabahatler Kanunu" kapsamında 365 şüpheliye idari para cezası uygulandı.

Çalışmalarda, 52 silah, bin 8 fişek ve 6 kesici alet ele geçirildi.