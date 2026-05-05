Antalya'da arıcılığa ilgi duyanlara ve üreticilere kurs verildi

Antalya Büyükşehir Belediyesince, arıcılığı yaygınlaştırmak, üretime teşvik etmek ve desteklemek amacıyla arıcılık kursu düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Eğitim ve Sanat Merkezi'nde (ATASEM) gerçekleştirilen kurslarda, arı bakımı ve modern arıcılık teknikleri konularında ders verildi.

Arıcılıkla ilgili tecrübelerini geliştirmek isteyen ve sıfırdan başlayan kursiyerlere, 84 saatlik eğitim programı uygulandı.

İkinci dönem arıcılık eğitimini başarıyla tamamlayan kursiyerlerden 58'i, kurs sonunda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı arıcılık sertifikası aldı.

Ziraat Mühendisi Eğitmen Fatma Tülek, kentte arıcılığın yaygınlaşmasını hedeflediklerini ve bu doğrultuda kursların devam edeceğini belirtti.

Kursiyerlerden Ahmet Yavuz da sertifika aldıktan sonra üretim yapmaya başlayacağını ve gelecek nesillere bilgilerini aktaracağını kaydetti.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz
