Aralık ayında denize girip, güneşlendiler

Antalya'da aralık ayında güneşli havanın etkisiyle Konyaaltı Sahili dolup taştı. Bazı kişiler denize girerken, diğerleri kumsalda güneşin tadını çıkardı. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

ANTALYA'da yaşayanlar, aralık ayında güneşli havayı görünce sahile geldi. Konyaaltı Sahili'ne gelenlerden bazıları, karlı dağların çevrelediği Akdeniz'in sularına girerken; bazıları da güneşlendi.

Geçen hafta sonu şiddetli yağış ve fırtınanın etkili olduğu Antalya'da, hafta başından itibaren güneş tekrar yüzünü göstermeye başladı. Yurt genelinde yağışlı ve soğuk hava etkili olurken, turizm kenti Antalya'da hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyrediyor. Hava sıcaklığının 22 dereceyi gördüğü kentte yaşayanlar, güneşli havayı görünce Konyaaltı Sahili'ne geldi. Sahile gelenlerin bazıları, sıcaklığı 21 derece olan denize girdi. Sahile gelenlerden bazıları da kumsalda uzanıp güneşlendi. Sahil bandında yürüyüş yapanlar da görüldü. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre; kentte 5 gün boyunca hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
