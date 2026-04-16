Teras katta korkutan yangın
Kepez ilçesinde bir apartmanın teras katında çıkan yangın, bina sakinlerini paniğe sevk etti. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı, 2 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
ANTALYA'nın Kepez ilçesinde apartmanın teras katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Tedbir amaçlı 2 kişi hastaneye kaldırılırken dairede maddi hasar meydana geldi.
Yangın, dün saat 19.00 sıralarında Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 3847 sokaktaki 3 katlı apartmanın teras katında çıktı. Dubleks daireden yükselen dumanı görenler, bina sakinlerini uyarıp 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın yaklaşık yarım saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Tedbir amaçlı 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, dairede hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.