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Antalya'da apartmanda çıkan yangında mahsur kalan iki kişi kurtarıldı

Antalya'da apartmanda çıkan yangında mahsur kalan iki kişi kurtarıldı
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 4 katlı bir apartmanın 2. katında çıkan yangın, üst katlara sıçradı. Dumandan etkilenen iki kişi itfaiye tarafından tahliye edilirken, yangın evde hasara yol açtı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında mahsur kalan iki kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Gebizli Mahallesi 1122. Sokak'taki 4 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairenin mutfağında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında dairede kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, daireyi saran alevler alt ve üst katlardaki diğer evlerin balkonlarına da sıçradı.

Bina içerisini saran dumanlar nedeniyle üst kattaki dairede mahsur kalan iki kişi, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.

Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe
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